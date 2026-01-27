Серия концертов «То самое свидание» от Lumisfera пройдет в Москве

6+

В Москве 10, 15 и 25 февраля пройдут концерты в рамках цикла «То самое свидание» от шоу Lumisfera. Романтические мероприятия проведут в окружении тысяч свечей.

Концерты пройдут на трех площадках. Первый из них состоится в театре Маяковского, а следующий — в Театре эстрады. Завершит программу мероприятие в Московском международном Доме музыки. В программу войдут композиции Людовико Эйнауди, Фрица Крейслера, Берта Кемпферта, Карла Сигмана, Герберта Рейбайна и Джо Дассена. Кроме того, аудитории представят произведения Эннио Морриконе, Энди Уильямса, Раймонда Паулса и Роберта Рождественского.

Композиции исполнят участники струнного оркестра Lumisfera под руководством дирижера Павла Гогадзе. В качестве солистки выступит Вероника Воронкевич.

