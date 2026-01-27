«Не добавляют доверия»: в России указали Киеву на репутационные проблемы Сенатор Никонорова: коррупция на Украине подорвала доверие Запада

Коррупционные скандалы на Украине подорвали доверие части западных элит к киевским властям, заявила ТАСС зампред комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова. По ее словам, европейские страны будут стремиться жестче контролировать средства, выделенные на восстановление страны.

Многочисленные коррупционные скандалы не добавляют доверия к способности киевских властей самостоятельно и прозрачно распоряжаться средствами, — подчеркнула сенатор.

Никонорова отметила, что часть западных лоббистов, продвигающих «план восстановления», может быть связана с «глобальным коррупционным механизмом». По ее словам, на фоне регулярного «исчезновения западной помощи» вопросы вызывает и декларация семьи президента Украины Владимира Зеленского, где указаны накопления около $1 млн (76,6 млн рублей).

Официальные декларации могут отражать лишь малую часть реальных активов. Сколько средств было выведено, сегодня сказать сложно, — заключила Никонорова.

Ранее депутат Европарламента Элио Ди Рупо призвал Европу остановить помощь Киеву после заявлений Зеленского на ВЭФ в Давосе. Он отметил, что украинский президент проявил большое неуважение к тем, кто поддерживал его страну в последнее время.