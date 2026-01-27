Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 10:25

«Не добавляют доверия»: в России указали Киеву на репутационные проблемы

Сенатор Никонорова: коррупция на Украине подорвала доверие Запада

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Коррупционные скандалы на Украине подорвали доверие части западных элит к киевским властям, заявила ТАСС зампред комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова. По ее словам, европейские страны будут стремиться жестче контролировать средства, выделенные на восстановление страны.

Многочисленные коррупционные скандалы не добавляют доверия к способности киевских властей самостоятельно и прозрачно распоряжаться средствами, — подчеркнула сенатор.

Никонорова отметила, что часть западных лоббистов, продвигающих «план восстановления», может быть связана с «глобальным коррупционным механизмом». По ее словам, на фоне регулярного «исчезновения западной помощи» вопросы вызывает и декларация семьи президента Украины Владимира Зеленского, где указаны накопления около $1 млн (76,6 млн рублей).

Официальные декларации могут отражать лишь малую часть реальных активов. Сколько средств было выведено, сегодня сказать сложно, — заключила Никонорова.

Ранее депутат Европарламента Элио Ди Рупо призвал Европу остановить помощь Киеву после заявлений Зеленского на ВЭФ в Давосе. Он отметил, что украинский президент проявил большое неуважение к тем, кто поддерживал его страну в последнее время.

Украина
Запад
Евросоюз
коррупция
Наталья Никонорова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сколько шагов в день надо проходить пожилым людям: мнение врачей и ученых
В Госдуме придумали, как сделать пенсионеров богаче
Россиянам объяснили, как часто можно прикрепляться к поликлинике
«Потеряли великолепного человека»: Колосков о смерти тренера Игнатьева
Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал
Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин
Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды
Россия начала выводить войска из Сирии
«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда
«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС
«Мы не позволим»: Орбан строго ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей
Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом
«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС
Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия
Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму
Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!
Мать пыталась зарезать дочь за то, что та ушла от мужа
Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе
Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.