Имущество депутата Госдумы и бывшего парламентария арестовали в Сочи Судебные приставы арестовали имущество депутатов из-за дохода в 2,8 млрд рублей

Судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество действующего депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего парламентария Анатолия Вороновского, передает ТАСС. Мера принята в рамках исполнения иска Генеральной прокуратуры России об обращении незаконно полученных активов в доход государства в размере 2,8 млрд рублей.

В материалах указано, что в службу судебных приставов из суда Сочи направлены исполнительные листы о наложении обеспечительного ареста на все имущество, принадлежащее Дорошенко и Вороновскому, — говорится в сообщении.

Ранее суд приговорил бывшего главу Хорошевского отдела столичного главка Следственного комитета Рустама Юсупова к 18 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в фальсификации доказательств и получении взяток.

До этого стало известно, что Стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова составляет более 180 миллионов рублей, передает РИА Новости. Также часть этого имущества оформлена на его близких и двух других фигурантов дела, сказано в материале.

Кроме того, в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Отмечалось, что чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.