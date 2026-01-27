Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 10:13

Фура протаранила пожарный «Урал», машину ДПС и врезалась в здание ГАИ

В Удмуртии грузовик Mercedes столкнулся с пожарным «Уралом» и задел машину ДПС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два человека пострадали в аварии с машинами пожарных и ДПС в поселке Игра в Удмуртии, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Удмуртской Республике. Авария произошла вечером на улице Советской. По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика Mercedes не пропустил машину «Урал», которая проезжала перекресток с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками.

В результате автомобили столкнулись, а Mercedes вынесло на патрульный автомобиль ДПС, припаркованный у регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ. Водитель Mercedes и пассажир «Урала» получили травмы, их госпитализировали.

Транспортные средства получили механические повреждения. В момент ДТП в патрульном автомобиле ДПС людей не было, — добавили в МВД.

Ранее на 556-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» в Медвенском районе Курской области произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. Большегруз Volvo столкнулся со служебным автомобилем Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками. В момент аварии сотрудники ГИБДД оформляли ДТП без пострадавших с участием автомобилей Lada Granta и Mazda.

ДТП
Удмуртия
аварии
регионы
пострадавшие
