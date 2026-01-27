Фура протаранила пожарный «Урал», машину ДПС и врезалась в здание ГАИ В Удмуртии грузовик Mercedes столкнулся с пожарным «Уралом» и задел машину ДПС

Два человека пострадали в аварии с машинами пожарных и ДПС в поселке Игра в Удмуртии, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Удмуртской Республике. Авария произошла вечером на улице Советской. По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика Mercedes не пропустил машину «Урал», которая проезжала перекресток с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками.

В результате автомобили столкнулись, а Mercedes вынесло на патрульный автомобиль ДПС, припаркованный у регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ. Водитель Mercedes и пассажир «Урала» получили травмы, их госпитализировали.

Транспортные средства получили механические повреждения. В момент ДТП в патрульном автомобиле ДПС людей не было, — добавили в МВД.

