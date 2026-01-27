Два человека погибли в массовом ДТП на трассе М-2 «Крым» в Курской области

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло на 556-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» в Медвенском районе Курской области, сообщили в региональном МВД. В результате аварии погибли два человека, еще двое были госпитализированы.

Около 15:50 большегрузный автомобиль Volvo, двигавшийся в сторону Курска, столкнулся со служебным автомобилем Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками. В момент аварии сотрудники ГИБДД оформляли ДТП без пострадавших с участием Lada Granta и Mazda.

После столкновения с патрульной машиной грузовик протаранил автомобили, участвовавшие в первоначальной аварии, а также их водителей — мужчин 1979 и 1981 годов рождения, находившихся на обочине. Затем фура выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Renault.

В результате водители легковушек получили травмы, несовместимые с жизнью. Двое сотрудников Госавтоинспекции были доставлены в медучреждение.

