Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 07:20

Депутат Федяев напомнил о росте штрафов за перевозку детей без автокресел

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России с 9 января существенно увеличены штрафы за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, пишет РИА Новости. Новые размеры санкций, по данным первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева, теперь составляют 5 тыс. рублей для обычных водителей, 50 тыс. — для должностных лиц и 200 тыс. рублей — для юридических лиц.

Конечно, в большей мере инициатива направлена на недобросовестных водителей такси, — отметил Федяев.

Парламентарий пояснил, что самозанятые таксисты при нарушении будут приравнены к должностным лицам, а для индивидуальных предпринимателей и таксопарков штрафы окажутся максимальными. Такие меры заставят всех участников дорожного движения строже подходить к обеспечению детской безопасности.

До этого штрафы составляли 3, 25 и 100 тыс. рублей соответственно. Депутат подчеркнул, что увеличение штрафа — это не просто наказание, а способ донести мысль о том, что автокресло является таким же обязательным условием, как и ремень безопасности.

Ранее сообщалось, что российских автовладельцев могут начать лишать прав за установку ксеноновых фар и глушителей без катализаторов. С соответствующей инициативой выступил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он направил письмо со своим предложением на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

штрафы
кресла
водители
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощница учителя попалась полиции во время секса со школьником в машине
Двое пожилых мужчин стали жертвами нападения медведей в одной из стран Азии
В деле скандального продюсера «Ласкового мая» появился новый эпизод
Токарный цех превратился в место смерти юноши
Российский форвард помог «Миннесоте» разгромить соперника в матче НХЛ
Ставки по вкладам в России стремительно «сдуваются»
Том-ям с шампиньонами за 20 минут: секрет баланса остроты и нежности
Раскрыто число немецких компаний, работающих в России
Уролог назвал пищевые привычки, приводящие к образованию камней в почках
Сдавшиеся под Харьковом бойцы ВСУ месяц просидели с телами сослуживцев
Индексация соцвыплат в феврале 2026-го: на сколько вырастут пенсии и льготы
Мины-ловушки, зверства ВСУ в Димитрове: новости СВО к утру 20 января
Искусствовед предположила, кто помог грабителям «обнести» Лувр
В России предложили расселять аварийное жилье за деньги коррупционеров
«Обречен на провал»: в Германии «похоронили» мирный план Украины из-за США
Трампа уличили в планах начать силовые акции против Кубы, Никарагуа и Ирана
Экономист раскрыла, что будет с наличными после введения цифрового рубля
В Сиднее закрыли десятки пляжей из-за зубастых монстров
Составлен список наиболее эпидемиологически опасных стран для путешествий
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 января
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.