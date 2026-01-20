Депутат Федяев напомнил о росте штрафов за перевозку детей без автокресел

В России с 9 января существенно увеличены штрафы за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, пишет РИА Новости. Новые размеры санкций, по данным первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева, теперь составляют 5 тыс. рублей для обычных водителей, 50 тыс. — для должностных лиц и 200 тыс. рублей — для юридических лиц.

Конечно, в большей мере инициатива направлена на недобросовестных водителей такси, — отметил Федяев.

Парламентарий пояснил, что самозанятые таксисты при нарушении будут приравнены к должностным лицам, а для индивидуальных предпринимателей и таксопарков штрафы окажутся максимальными. Такие меры заставят всех участников дорожного движения строже подходить к обеспечению детской безопасности.

До этого штрафы составляли 3, 25 и 100 тыс. рублей соответственно. Депутат подчеркнул, что увеличение штрафа — это не просто наказание, а способ донести мысль о том, что автокресло является таким же обязательным условием, как и ремень безопасности.

