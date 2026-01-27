Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 09:00

Известный лыжник оценил медальные шансы Коростелева и Непряевой на ОИ-2026

Вылегжанин: у Коростелева и Непряевой есть шансы на медаль Олимпиады-2026

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева будут иметь шансы на медали на ОИ-2026, заявил NEWS.ru трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин. Он отметил, что спортсмены хорошо выступают на Кубке мира и получают опыт.

Савелий и Дарья хорошо выступают на Кубке мира и здорово выступили в «Тур де Ски». Они получают необходимый опыт. На этапах Кубка мира они учатся анализировать соперников. Я думаю, что им нужно набраться опыта выступлений на международных стартах. Шансы на Олимпиаде? Все спортсмены, которые выходят на старт, борются за медали. У Савелия и Дарьи, конечно, есть шансы, — сказал Вылегжанин.

Коростелев занял 52-е место в спринте и не смог выйти в четвертьфинал, а в гонке с раздельным стартом финишировал 25-м. Непряева стала 39-й в спринте и также не прошла квалификацию, а в гонке на 10 км стала 20-й. Оба спортсмена получили квоты и выступят на Олимпиаде, которая состоится в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года, во всех дисциплинах — спринте, раздельной гонке, скиатлоне и марафоне.

Россия
лыжный спорт
Олимпийские игры
российские спортсмены
Виктор Байбаков
В. Байбаков
Кирилл Николаев
К. Николаев
