В Финляндии высказались об отказе Европы от российского газа Финский политик Мема: отказ ЕС от российского газа — ошибка

Отказ Европы от закупки российского газа является стратегической ошибкой, указал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х. Он подчеркнул, что это решение ослабляет Европу, делает ее зависимой от Штатов, как и хотела администрация экс-президента США Джо Байдена.

ЕС играет по сценарию США, разрывая все связи с Россией, и тем самым ослабляет свои позиции. В этом смысле ЕС добровольно выбрал быть подчиненным США, вместо того чтобы быть независимым и защищать свои собственные интересы, — написал Мема.

Ранее политолог Ахмат Хасанов заявил, что полный отказ от российского газа ослабит позиции европейских производителей на мировом рынке. По его мнению, деструктивный курс Брюсселя продолжает подрывать экономическое положение жителей Евросоюза.

Тем временем Совет ЕС принял решение о полном запрете на импорт СПГ из России с 1 января 2027 года. Кроме того, с 30 сентября следующего года Евросоюз прекратит закупки российского трубопроводного газа.

До этого стало известно, что поставки российского трубопроводного газа в ЕС в 2025 году снизились на 45% — на 13 млрд кубометров. В Международном энергетическом агентстве отметили, что ситуация связана с прекращением транзита топлива через территорию Украины.