Психолог ответил, почему люди могут покупать ношеное нижнее белье

Психолог ответил, почему люди могут покупать ношеное нижнее белье Психолог Ахметов: покупка ношеных вещей закрывает потребность в близости

Покупка ношеных вещей, например нижнего белья и носков, закрывает потребность в близости, рассказал «Постньюс» психолог Илья Ахметов. Он отметил, что для каждого покупателя такая вещь может стать чем-то личным.

Вещь становится символом — чем-то личным, интимным, связанным с телом, эмоциями и образом владельца, чего нельзя получить в обычном магазине, — рассказал Ахметов.

По словам психолога, некоторым покупателям важно чувство близости и проявленное внимания. Он отметил, что некоторым такое «увлечение» может придавать уверенности и повышать чувство собственной значимости.

Ранее сообщалось, что трусы с подогревом могут ухудшить фертильность среди мужчин. Там отметили, что чрезмерный нагрев яичек убивает сперматозоиды.