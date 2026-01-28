Психолог ответил, откуда берутся слухи о когнитивных способностях Трампа

Эксцентричность президента США Дональда Трампа порождает слухи о его психических отклонениях и когнитивных нарушениях, заявил НСН психолог Александр Конфисахор. По его словам, поведение американского политика идет вразрез с «классическим» образом главы государства, а поэтому воспринимается людьми как ненормальное.

Реакции Трампа, его поведение и комментарии зачастую не укладываются в парадигму здравого смысла, они отличаются от того, что мы привыкли ждать от уровня международных отношений. У него своя особая система ценностей и отношений, он отличается от «классического» президента с классическим воспитанием, он выбивается за привычные рамки, — пояснил Конфисахор.

По его мнению, Трамп не является продуктом политической системы. Он отметил, что с точки зрения психологии граница между патологией и нормой очень размыта. Некоторые люди могут выглядеть крайне странными в одном обществе, и совершенно нормальными — в другом, подытожил эксперт.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ложью сообщение издания Politico о том, что он якобы выразил обеспокоенность психологическим состоянием Трампа. По его словам, цель издания — испортить конструктивные отношения Словакии и США.