Слезы вдовы, Долина, Эрнст: фото с похорон Александра Олейникова
28 января на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с продюсером и режиссером Александром Олейниковым. Он скончался на 61-м году жизни. В окружении продюсера рассказали, что причиной мог стать оторвавшийся тромб.
Попрощаться с Олейниковым пришли бывшая жена Дарья Дроздовская, их общие дети Александр и Дарья, внебрачная дочь Дарья, знаменитые друзья.
На церемонию прибыла Лариса Долина. Певица обнимала плачущую вдову.
Продюсер Первого канала Константин Эрнст открыл тайну Олейникова: «Саша боялся постареть. Проверялся, в отличие от многих, у врача два раза в год. Вот ты и не постарел». Дочь Дарья в своей речи заключила: «Папа, ты бы сейчас сказал, что все равно выиграл».
Также попрощаться с продюсером прибыли актер Александр Домогаров, режиссер Федор Бондарчук, продюсер и режиссер Ренат Давлетьяров.
Фото с церемонии прощания — в галерее NEWS.ru.
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст (слева) на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища. Александр Олейников скончался 24 января на 61-м году жизни
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым
Режиссер Ренат Давлетьяров на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища
Дети Александра Олейникова на церемонии прощания со своим отцом в прощальном зале Троекуровского кладбища
Режиссер Федор Бондарчук на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища
Певица Лариса Долина на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища
Актер Леонид Ярмольник на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища
Режиссер Ренат Давлетьяров на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища
Певица Лариса Долина на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища
Телеведущая Ольга Слуцкер на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым
Петр Толстой на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища
Церемония прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым на Троекуровском кладбище
Вынос гроба с телом продюсера и телеведущего Александра Олейникова после церемонии прощания на Троекуровском кладбище
