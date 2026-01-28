Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 14:32

Слезы вдовы, Долина, Эрнст: фото с похорон Александра Олейникова

На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
28 января на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с продюсером и режиссером Александром Олейниковым. Он скончался на 61-м году жизни. В окружении продюсера рассказали, что причиной мог стать оторвавшийся тромб.

Попрощаться с Олейниковым пришли бывшая жена Дарья Дроздовская, их общие дети Александр и Дарья, внебрачная дочь Дарья, знаменитые друзья.

На церемонию прибыла Лариса Долина. Певица обнимала плачущую вдову.

Продюсер Первого канала Константин Эрнст открыл тайну Олейникова: «Саша боялся постареть. Проверялся, в отличие от многих, у врача два раза в год. Вот ты и не постарел». Дочь Дарья в своей речи заключила: «Папа, ты бы сейчас сказал, что все равно выиграл».

Также попрощаться с продюсером прибыли актер Александр Домогаров, режиссер Федор Бондарчук, продюсер и режиссер Ренат Давлетьяров.

Фото с церемонии прощания — в галерее NEWS.ru.

культура
похороны
смерти
телевидение
