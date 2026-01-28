Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 14:10

Ленивые пирожки с ветчиной и сыром из готового теста: печем за 20 минут

Ленивые пирожки с ветчиной и сыром Ленивые пирожки с ветчиной и сыром Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит каждую минуту. Слоеное тесто превращает обычную ветчину и сыр в изысканное лакомство с хрустящей корочкой и тягучей начинкой, которая просто сводит с ума.

Возьмите 1 упаковку (500 г) готового слоеного бездрожжевого теста и дайте ему оттаять при комнатной температуре около 15–20 минут. Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку: нарежьте тонкими полосками или небольшими кубиками 250 г сочной ветчины и натрите на крупной терке 200 г любого твердого сыра, который хорошо плавится.

Слегка присыпьте стол мукой и раскатайте пласт теста в одном направлении, чтобы не нарушить его слоистую структуру. Разрежьте тесто на одинаковые квадраты со стороной примерно 10 сантиметров. В центр каждого квадрата выложите по столовой ложке ветчины и посыпьте щедрой горстью сыра. Чтобы сделать вкус пикантнее, добавьте 0,5 ч. л. французской горчицы или щепотку сушеного базилика. Сложите квадрат пополам, чтобы получился треугольник или прямоугольник, и плотно прижмите края зубчиками вилки — это создаст красивый узор и не даст сыру вытечь. Смажьте каждый пирожок 1 взбитым яичным желтком и при желании посыпьте семенами кунжута. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15–18 минут, пока слойки не станут пышными и ярко-золотистыми.

  • Совет: если вы хотите, чтобы начинка была еще нежнее, смешайте натертый сыр с 1 ст. л. жирной сметаны или мягкого творожного сыра перед тем, как выкладывать на тесто.

Готовим пирожки с капустой по проверенному советскому рецепту.

Читайте также
Как варить креветки правильно: все способы, время и лайфхаки
Семья и жизнь
Как варить креветки правильно: все способы, время и лайфхаки
Легче пуха: салат «Воздушный» на скорую руку — 4 ингредиента и море вкуса!
Семья и жизнь
Легче пуха: салат «Воздушный» на скорую руку — 4 ингредиента и море вкуса!
Беру два стакана кефира и наливаю сгущенку — копеечный десерт из столовых 90-х: нежный, как облачко
Общество
Беру два стакана кефира и наливаю сгущенку — копеечный десерт из столовых 90-х: нежный, как облачко
Самый мужской рецепт: гуляш в казане. Просто, сытно, гениально
Семья и жизнь
Самый мужской рецепт: гуляш в казане. Просто, сытно, гениально
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Семья и жизнь
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
рецепты
рецепт
простой рецепт
быстрые рецепты
пирожки
выпечка
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл ключевую тему следующего раунда переговоров в Абу-Даби
РКН взялся за популярный у российских анимешников сайт
Турагент перечислила бюджетные варианты пляжного отдыха в марте
Гроб с телом Александра Олейникова вынесли под аплодисменты
«Правильный гонорар»: продюсер назвал сумму заработка Долиной в баре Petter
В прямой кишке умершего мужчины нашли подводку с камнем из мочевого пузыря
Огонь охватил огромную конюшню под Москвой
Школьнику из Улан-Удэ вынесли приговор за смертельное ДТП
Клиент вместо оплаты заставил курьера копаться в его саду
Стало известно, какое нововведение европейцы хотят внедрить в НАТО
Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»
Депутат объяснил, почему насильников четырехлетней девочки не депортировали
Мужчина отправился на прогулку и увидел существо, похожее на бигфута
В Минэкономразвития раскрыли стратегическую роль офлайн-сети МФЦ
Онколог ответил, как Ардова может избежать рецидива рака
Певица Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье
Хирург предупредил о смертельной опасности липосакции
Захарова предупредила о последствиях возможной блокады Кубы
Захарова объяснила, почему Черчилль называл Польшу гиеной
Словакия отклонила предложение Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.