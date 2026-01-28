Ленивые пирожки с ветчиной и сыром из готового теста: печем за 20 минут

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит каждую минуту. Слоеное тесто превращает обычную ветчину и сыр в изысканное лакомство с хрустящей корочкой и тягучей начинкой, которая просто сводит с ума.

Возьмите 1 упаковку (500 г) готового слоеного бездрожжевого теста и дайте ему оттаять при комнатной температуре около 15–20 минут. Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку: нарежьте тонкими полосками или небольшими кубиками 250 г сочной ветчины и натрите на крупной терке 200 г любого твердого сыра, который хорошо плавится.

Слегка присыпьте стол мукой и раскатайте пласт теста в одном направлении, чтобы не нарушить его слоистую структуру. Разрежьте тесто на одинаковые квадраты со стороной примерно 10 сантиметров. В центр каждого квадрата выложите по столовой ложке ветчины и посыпьте щедрой горстью сыра. Чтобы сделать вкус пикантнее, добавьте 0,5 ч. л. французской горчицы или щепотку сушеного базилика. Сложите квадрат пополам, чтобы получился треугольник или прямоугольник, и плотно прижмите края зубчиками вилки — это создаст красивый узор и не даст сыру вытечь. Смажьте каждый пирожок 1 взбитым яичным желтком и при желании посыпьте семенами кунжута. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15–18 минут, пока слойки не станут пышными и ярко-золотистыми.

Совет: если вы хотите, чтобы начинка была еще нежнее, смешайте натертый сыр с 1 ст. л. жирной сметаны или мягкого творожного сыра перед тем, как выкладывать на тесто.

