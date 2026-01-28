Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 14:20

В Куршевеле произошел пожар в пятизвездочном отеле

В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель Grandes Alpes

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На французском горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар в пятизвездочном отеле Grandes Alpes, сообщили в префектуре департамента Савойя. Примерно 100 человек эвакуировали, никто не пострадал.

В борьбе с огнем были задействованы 60 специалистов и 50 единиц специальной техники. По данным официальных источников, возгорание произошло около 19:00 по местному времени во вторник на верхнем этаже отеля. Из-за конструкции крыши, пожарные службы предупреждают о необходимости продолжительных усилий для ликвидации огня.

Позже, как пишет Reuters, из-за распространения огня на соседнее здание, число эвакуированных возросло до 270. Власти региона Савойя сообщили, что эвакуация прошла без происшествий, и пожар не причинил вреда людям.

Ранее сообщалось, что на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге произошел мощный пожар. Его площадь составляет около 4 тыс. квадратных метров. Возгорание началось с пластика в кузовном цеху, после чего огонь распространился на пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания.

