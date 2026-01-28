В Куршевеле произошел пожар в пятизвездочном отеле В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель Grandes Alpes

На французском горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар в пятизвездочном отеле Grandes Alpes, сообщили в префектуре департамента Савойя. Примерно 100 человек эвакуировали, никто не пострадал.

В борьбе с огнем были задействованы 60 специалистов и 50 единиц специальной техники. По данным официальных источников, возгорание произошло около 19:00 по местному времени во вторник на верхнем этаже отеля. Из-за конструкции крыши, пожарные службы предупреждают о необходимости продолжительных усилий для ликвидации огня.

Позже, как пишет Reuters, из-за распространения огня на соседнее здание, число эвакуированных возросло до 270. Власти региона Савойя сообщили, что эвакуация прошла без происшествий, и пожар не причинил вреда людям.

