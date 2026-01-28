На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища

«Относился к делу с любовью»: Любимова описала покойного Олейникова Любимова: Олейников создавал яркие проекты и относился к своему делу с любовью

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью продюсера и режиссера Александра Олейникова. Она отметила, что покойный создавал яркие проекты и относился к своему делу с любовью. Ее телеграмму на церемонии прощания зачитал гендиректор Первого канала Константин Эрнст, передает корреспондент NEWS.ru.

Любимова назвала уход Олейникова прискорбным известием и охарактеризовала его как талантливого режиссера, сценариста, продюсера и телеведущего. Она отметила, что его творческий путь был неразрывно связан с отечественным телевидением и кинематографом.

Александр Анатольевич создавал яркие проекты, делился опытом с молодым поколением и относился к своему делу с большой любовью, — указала министр.

Любимова добавила, что мастерство, целеустремленность и самоотдача Олейникова вызывали уважение в профессиональном сообществе. Она выразила уверенность, что «светлая память об Александре Анатольевиче сохранится в сердцах всех, кто был с ним знаком».

Искренние соболезнования родным и близким, — резюмировала она.

Ранее режиссер Федор Бондарчук заявил, что смерть Олейникова стала внезапным и странным событием для всех, кто его знал. Он отметил, что известие об уходе телевизионщика застало всех врасплох. Завершая речь, Бондарчук обратился к коллеге с прощальными словами.