Путин обсудил с лидером ЦАР сотрудничество двух стран

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме того, Путин поздравил Туадеру с победой на президентских выборах, которые прошли в ЦАР 28 декабря прошлого года.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом пока не планируется. При этом он отметил, что такую беседу можно быстро согласовать.

До этого Песков сообщил, что Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили передачу Совету мира $1 млрд (76 млрд рублей) из российских активов, замороженных Соединенными Штатами. По его словам, деньги должны быть потрачены на гуманитарные цели. В свою очередь Аббас в ходе переговоров в Кремле подчеркнул особую духовную связь, объединяющую два государства.