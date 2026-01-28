Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 14:11

В Госдуме рассказали, как мошенники обходят ограничения через «мертвые души»

Боярский: мошенники обходят ограничения на число сим-карт через «мертвые души»

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Злоумышленники создают сим-боксы с большим количеством сим-карт, оформляя их на «мертвые души», сообщил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский на «Инфофоруме». Отмечается, что с ноября 2025 года на гражданина РФ можно зарегистрировать не более 20 сим-карт, а на иностранца — не более 10.

Откуда берутся тогда там эти сим-карты, вот в чем вопрос, если мы 20 ограничены? Ответ простой — «мертвые души». Как можно на «мертвую душу» зарегистрировать сим-карту? Потому что, к сожалению, базы того же ЗАГС, базы паспортных данных обновляются не столь стремительно, как хотелось бы, — отметил Боярский.

Ранее стало известно, что злоумышленники активно выкупают старые телефонные номера и получают доступ к персональным данным прошлых владельцев. Координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила, что мошенники получают доступ к банковским приложениям с маркетплейсами и оформляют кредиты.

До этого в УБК МВД России сообщили, что запись на прием в какую-либо государственную организацию стала самым частым предлогом мошенников для получения кода из СМС-сообщения. В ведомстве подчеркнули, что на самом деле для записи в госорганы не требуется подтверждение через СМС.

