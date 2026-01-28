Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Легкий и пикантный: салат с креветками в азиатском стиле

Сочетание сочных креветок и сладкого манго — классика азиатской кухни, но мы сделаем его идеальным. Добавим один секретный ингредиент, который сведет все вкусы в идеальную гармонию. Какой? Узнайте далее! Делимся авторским рецептом, который никого не оставит равнодушным.

БЖУ (общее на блюдо):

  • Белки: ~ 38 г;

  • Жиры: ~ 48 г;

  • Углеводы: ~ 38 г.

Возьмите 250 г крупных тигровых креветок (очищенных, с хвостиками). Замаринуйте их на 10 минут в смеси из 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. кунжутного масла и сока половинки лайма. Обжарьте на сухой сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны до появления аппетитных полосок. Отложите остывать.

Пока креветки отдыхают, займитесь основой. Очистите и нарежьте тонкими ломтиками 1 спелое, но плотное манго (около 200 г). Таким же образом нарежьте 1 небольшой огурец (лучше использовать тепличный или молодой с нежной кожицей) и 1 небольшую красную луковицу (предварительно замочите ее ломтики в ледяной воде на 10 минут, чтобы ушла лишняя горечь). Разберите на соцветия 100 г пекинской капусты.

Теперь секретный ингредиент — 2 ст. л. мелко нарезанного ферментированного имбиря (гари). Его яркая, чистая кислинка и аромат заменят уксус в заправке и добавят фирменную азиатскую ноту.

Для заправки в пиале смешайте 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. рыбного соуса, 1 ч. л. жидкого меда или коричневого сахара и сок второй половинки лайма. Взбейте вилкой.

На большое блюдо выложите листья капусты. Сверху художественно распределите ломтики манго, огурца и лука. Посыпьте ферментированным имбирем. Разложите теплые креветки. Полейте заправкой. Финал — щедрая горсть (50 г) обжаренного арахиса или кешью, крупно порубленных, и 1 ст. л. черных или белых семян кунжута. Украсьте целыми листьями кинзы или тайского базилика.

  • Совет: Если ферментированного имбиря под рукой нет, замените его цедрой одного лайма и 1 ч. л. рисового уксуса. А для большей сытности добавьте 100 г отварной стеклянной или гречневой лапши.

  • Факт: манго содержит ферменты, способствующие пищеварению, а имбирь обладает мощными противовоспалительными свойствами. Это не только вкусно, но и полезно для желудка.

Пищевая ценность (примерно на 2 порции): ~725 ккал (около 363 ккал на порцию).

Ранее мы писали про секрет идеальных сырных лепешек

простой рецепт
быстрый рецепт
рецепты
еда
кулинария
салат
креветки
Оксана Головина
О. Головина
