Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 14:28

«Выбрал самую холодную ночь»: дочь Олейникова простилась с отцом

Дарья Олейникова не смогла сдержать слезы на церемонии прощания с отцом

На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дочь продюсера Александра Олейникова Дарья выступила с эмоциональной речью во время церемонии прощания с отцом в траурном зале Троекуровского кладбища. Она сожалеет, что семья и близкие друзья собрались не для празднования его недавнего юбилея, а для того, чтобы проводить в последний путь, передает корреспондент NEWS.ru.

Отец, как всегда, все сделал по-своему. В своих лучших традициях он ушел ярко. Он сделал все, что хотел. Хорошие выходные, отличное настроение, любимая сигаретка. А дальше уже не так интересно, поэтому разгребать будут дети. И чтобы мы точно никогда не забыли эту дату, он выбрал самую холодную ночь из истории всей моей жизни, — сказала Дарья.

Дочь считает, что единственной причиной, по которой он мог бы дожить до старости, было бы желание стоять рядом с близкими и подшучивать над ними. Несмотря на боль утраты, Олейникова выразила радость от того, что ее отцу не пришлось идти на компромиссы с жизнью. Она подчеркнула, что он жил исключительно по своим правилам, со своим характером, черным юмором и любимой музыкой, никогда не изменяя себе ради чужих ожиданий.

Ранее в окружении продюсера рассказали, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. Он был одной из ключевых фигур телеканала ТВ-6, «России». Также Олейников был приглашен в качестве соведущего на шоу «Вечерний Ургант».

Россия
смерти
продюсеры
знаменитости
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл ключевую тему следующего раунда переговоров в Абу-Даби
РКН взялся за популярный у российских анимешников сайт
Гроб с телом Александра Олейникова вынесли под аплодисменты
«Правильный гонорар»: продюсер назвал сумму заработка Долиной в баре Petter
В прямой кишке умершего мужчины нашли подводку с камнем из мочевого пузыря
Огонь охватил огромную конюшню под Москвой
Школьнику из Улан-Удэ вынесли приговор за смертельное ДТП
Клиент вместо оплаты заставил курьера копаться в его саду
Стало известно, какое нововведение европейцы хотят внедрить в НАТО
Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»
Депутат объяснил, почему насильников четырехлетней девочки не депортировали
Мужчина отправился на прогулку и увидел существо, похожее на бигфута
В Минэкономразвития раскрыли стратегическую роль офлайн-сети МФЦ
Онколог ответил, как Ардова может избежать рецидива рака
Певица Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье
Хирург предупредил о смертельной опасности липосакции
Захарова предупредила о последствиях возможной блокады Кубы
Захарова объяснила, почему Черчилль называл Польшу гиеной
Словакия отклонила предложение Трампа
Семью терзают пожары из-за «проклятия»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.