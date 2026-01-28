«Выбрал самую холодную ночь»: дочь Олейникова простилась с отцом

Дочь продюсера Александра Олейникова Дарья выступила с эмоциональной речью во время церемонии прощания с отцом в траурном зале Троекуровского кладбища. Она сожалеет, что семья и близкие друзья собрались не для празднования его недавнего юбилея, а для того, чтобы проводить в последний путь, передает корреспондент NEWS.ru.

Отец, как всегда, все сделал по-своему. В своих лучших традициях он ушел ярко. Он сделал все, что хотел. Хорошие выходные, отличное настроение, любимая сигаретка. А дальше уже не так интересно, поэтому разгребать будут дети. И чтобы мы точно никогда не забыли эту дату, он выбрал самую холодную ночь из истории всей моей жизни, — сказала Дарья.

Дочь считает, что единственной причиной, по которой он мог бы дожить до старости, было бы желание стоять рядом с близкими и подшучивать над ними. Несмотря на боль утраты, Олейникова выразила радость от того, что ее отцу не пришлось идти на компромиссы с жизнью. Она подчеркнула, что он жил исключительно по своим правилам, со своим характером, черным юмором и любимой музыкой, никогда не изменяя себе ради чужих ожиданий.

Ранее в окружении продюсера рассказали, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. Он был одной из ключевых фигур телеканала ТВ-6, «России». Также Олейников был приглашен в качестве соведущего на шоу «Вечерний Ургант».