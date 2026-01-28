Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 15:32

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и главы ОАЭ

Путин и глава ОАЭ обсудят двусторонние отношения и Ближний Восток

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудят перспективы взаимодействия стран, рассказали на сайте Кремля. Также лидеры затронут тему актуальной ситуации на Ближнем Востоке

Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня, — уточнили в Кремле.

Ранее сирийский лидер Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отношения Москвы и Дамаска динамично развиваются при новых властях Сирии.

До этого Песков заявил, что встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом 23 января была очень важной. Представитель Кремля добавил, что к тому моменту уже была договоренность о переговорах рабочих групп по безопасности в Абу-Даби и они должны были получить инструкции.

22 января Песков отметил, что Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи обсудили передачу Совету мира $1 млрд (76 млрд рублей). В свою очередь Аббас в ходе переговоров в Кремле подчеркнул особую духовную связь, объединяющую два государства.

Владимир Путин
Кремль
ОАЭ
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скоро забьет 1000 шайб! Овечкин идет за вторым рекордом Гретцки в НХЛ
Ушаков пригласил в Москву неожиданного гостя
Стало известно, почему Трамп разместил в Белом доме фотографию с Путиным
Глава Агентства кибербезопасности США слил служебные документы в ChatGPT
Реакция премьера Чехии на слова Лаврова о «здоровых силах» озадачила МИД РФ
Жители деревни почувствовали себя плохо после ремонта водопровода
Психотерапевт ответил, почему люди после 50 лет теряют интерес к жизни
В Китае нашли препарат для борьбы с вирусом Нипах
Медведева показала свадебное платье с корсетом и фатой
«Можно, а зачем?» Россиян пересаживают на электромобили, плюсы и минусы
Ремейк «Паутины»: ВСУ готовили еще одну атаку дронами с грузовиков? Детали
В ФСБ сообщили о задержании фигурантов дела о коррупции в РЖД
СК возбудил дело после избиения дочки участника СВО в школе
Начальник ГРУ примет участие в переговорах Путина с президентом Сирии
Токаев поручил усилить контроль за банками
Скорбящая Долина, шокированный Бондарчук: как прошло прощание с Олейниковым
В Кремле ответили на вопрос о «переходном» статусе президента Сирии
Богомолов обозначил главную проблему театральных вузов
Мертвого ребенка обнаружили в детском бассейне отеля
«Ставка на оружие»: Минск раскрыл меры сдерживания в ответ на угрозы Запада
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.