В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и главы ОАЭ Путин и глава ОАЭ обсудят двусторонние отношения и Ближний Восток

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудят перспективы взаимодействия стран, рассказали на сайте Кремля. Также лидеры затронут тему актуальной ситуации на Ближнем Востоке

Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня, — уточнили в Кремле.

Ранее сирийский лидер Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отношения Москвы и Дамаска динамично развиваются при новых властях Сирии.

До этого Песков заявил, что встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом 23 января была очень важной. Представитель Кремля добавил, что к тому моменту уже была договоренность о переговорах рабочих групп по безопасности в Абу-Даби и они должны были получить инструкции.

22 января Песков отметил, что Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи обсудили передачу Совету мира $1 млрд (76 млрд рублей). В свою очередь Аббас в ходе переговоров в Кремле подчеркнул особую духовную связь, объединяющую два государства.