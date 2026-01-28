Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:41

В Швеции предупредили посольство России об ограничениях для дипломатов

Посол Беляев: Стокгольм предупредил об ограничениях для дипломатов из РФ в ЕС

МИД Швеции предупредил о введении ограничений для российских дипломатов на передвижения внутри ЕС, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. Он пояснил, что мера касается тех сотрудников, которые могут приезжать в страны Евросоюза из других государств, например, при доставке дипломатической почты. Посол добавил, что такое решение затрудняет работу российских дипмиссий.

МИД Швеции информировал нас о таком порядке нотой. Эта мера затрагивает <…> наших коллег, приезжающих сюда из других стран, — сказал Беляев.

Ранее посольство РФ во Франции назвало дискриминацией ограничения ЕС на передвижение российских дипломатов по странам объединения. В дипмиссии подчеркнули, что новый порядок распространяется исключительно на российских представителей.

До этого МИД Нидерландов уведомил посольство РФ в Гааге о введении ограничений на передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза. Новые правила, утвержденные в рамках 19-го санкционного пакета ЕС, обязывают сотрудников уведомлять власти страны Шенгенской зоны о пересечении ее границы.

Швеция
Россия
дипломаты
ограничения
послы
