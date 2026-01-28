Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:20

«Замануха»: военэксперт о панике Киева из-за военных России в Сирии

Дандыкин связал шумиху Киева из-за военных РФ в САР с планом выбить деньги у ЕС

Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press
Украина использует тему возможной переброски российских солдат с военной базы в Сирии, чтобы выпросить у Евросоюза больше денег и оружия, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, реальное число военнослужащих, которые могут покинуть сирийскую территорию, вероятнее, даже меньше 3 тыс. человек.

Вполне вероятно, что из Сирии будет переброшено меньше 3 тыс. солдат РФ. Украина цепляется за все для того, чтобы нагнать больше шума для своих спонсоров, чтобы Европа давала больше ракет, денег и средств противовоздушной обороны. Немцы, например, больше не хотят поставлять ВСУ Patriot. Эта шумиха Киева вокруг вывода войск РФ из Сирии — украинская информационная замануха для западных спонсоров, чтобы выбить побольше денег. У них сейчас ситуация не очень хорошая и на Запорожском направлении, и в Донбассе, — пояснил Дандыкин.

Ранее несколько сирийских источников сообщили, что Россия приступила к выводу войск с аэродрома в Камышлы, расположенного на северо-востоке Сирии. По их данным, цель данной операции — завершение военного присутствия в регионе, где правительство Дамаска стремится вернуть контроль над территориями, которые удерживают курдские формирования. Минобороны эту информацию не комментировало.

