Украина использует тему возможной переброски российских солдат с военной базы в Сирии, чтобы выпросить у Евросоюза больше денег и оружия, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, реальное число военнослужащих, которые могут покинуть сирийскую территорию, вероятнее, даже меньше 3 тыс. человек.

Вполне вероятно, что из Сирии будет переброшено меньше 3 тыс. солдат РФ. Украина цепляется за все для того, чтобы нагнать больше шума для своих спонсоров, чтобы Европа давала больше ракет, денег и средств противовоздушной обороны. Немцы, например, больше не хотят поставлять ВСУ Patriot. Эта шумиха Киева вокруг вывода войск РФ из Сирии — украинская информационная замануха для западных спонсоров, чтобы выбить побольше денег. У них сейчас ситуация не очень хорошая и на Запорожском направлении, и в Донбассе, — пояснил Дандыкин.

Ранее несколько сирийских источников сообщили, что Россия приступила к выводу войск с аэродрома в Камышлы, расположенного на северо-востоке Сирии. По их данным, цель данной операции — завершение военного присутствия в регионе, где правительство Дамаска стремится вернуть контроль над территориями, которые удерживают курдские формирования. Минобороны эту информацию не комментировало.