27 января 2026 в 11:26

Россия начала выводить войска из Сирии

Reuters: Россия инициировала вывод войск из аэродрома в Камышлы в Сирии

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
Россия приступила к выводу войск с аэродрома в Камышлы, расположенного на северо-востоке Сирии, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию пяти сирийских источников. Цель данной операции — завершение военного присутствия в регионе, где правительство Дамаска стремится вернуть контроль над территориями, которые удерживают курдские формирования.

В текущем месяце сирийские правительственные войска, подчиняющиеся президенту на переходный период Ахмеду Аш-Шараа, отвоевали у курдских Сирийских демократических сил северные и восточные части страны. Это часть стратегии Дамаска, направленной на восстановление своей власти на всей сирийской территории.

Два источника заявили, что российский контингент начал планомерный вывод своих сил с базы еще на прошлой неделе. По их данным, одна часть войск должна быть передислоцирована на российскую авиабазу Хмеймим в западной Сирии. Другая часть военнослужащих должна вернуться на территорию России.

Ранее сообщалось, что президент Сирии на переходный период планирует посетить Москву в среду, 28 января. Во время визита он должен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущий визит сирийского лидера в российскую столицу состоялся в середине октября прошлого года.

Сирия
войска РФ
вывод войск
Ближний Восток
