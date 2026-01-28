США пригрозили Ирану «венесуэльским сценарием» Трамп: ВМС США могут поступить в отношении Ирана так же, как с Венесуэлой

ВМС США готовы поступить в отношении Ирана точно также, как в Венесуэле, заявил американский лидер Дональд Трамп в TruthSocial. Он также сообщил, что в сторону Ирана уже выдвинулась «мощная армада».

Это больший флот, который возглавляет авианосец «Авраам Линкольн», нежели тот, что мы направляли в Венесуэлу. Как и с Венесуэлой, он готов, хочет и в состоянии быстро выполнить свои задачи, если необходимо, со скоростью и жестокостью, — написал американский лидер.

Трамп также призвал Тегеран не затягивать с ответом по предложенной им ядерной сделке. По его словам, время для обдумывание условий уже истекает.

До этого стало известно, что три арабских государства активно участвовали в дипломатических переговорах с американским лидером с целью предотвратить военные действия США против Ирана. Саудовская Аравия, Катар и Оман предложили дать Тегерану шанс проявить миролюбивую инициативу.

Ранее Трамп публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.