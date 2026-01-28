Власти рассказали о стандартизации качества услуг и работы операторов в МФЦ В Минэкономразвития заявили об отсутствии проблем со стандартизацией работы МФЦ

В России нет проблем со стандартизацией качества услуг и работы операторов в МФЦ, заявил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев в разговоре с NEWS.ru на пленарной сессии «15 лет эволюции центров госуслуг. К новой культуре государственных сервисов». По его словам, обратная связь в этом вопросе важна, чтобы понимать, где есть отклонения.

И еще немаловажна возможность быстрого досудебного обжалования в тех случаях, когда граждане недовольны или не удовлетворены там каким-то отказом, негативным результатом. На это все очень важно быстро реагировать. Вот это главный рецепт, — отметил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил на форуме МФЦ, что полный переход всех сфер жизни в онлайн-формат возможен лишь при прекращении существования человечества в режиме офлайн. По словам политика, гармония в этом вопросе будет достигнута при возможности человека получать государственные услуги в любой удобной форме, даже очной.