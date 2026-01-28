«Пугалки для людей»: в Госдуме объяснили перевод стрелок часов Судного дня

Громкие заявления о приближении конца света — не более чем «пугалки» для людей, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. Так он прокомментировал перевод стрелок на часах Судного дня рекордно близко к символическому ядерному апокалипсису.

Это нужно, чтобы привлечь внимание мировой общественности к существующим угрозам и оказать влияние на мировых лидеров, заставляя их принимать меры по ядерному разоружению и борьбе с экологическими проблемами. Создатели часов, считают, что они служат «барометром» того, насколько человечество справляется с управлением собственными разрушительными технологиями, — объяснил парламентарий.

Он напомнил, что многие считают часы Судного дня инструментом «мягкой силы» западного научного сообщества, которое продвигает определенную повестку. В число ее положений входит, например, ограничение суверенитета в вопросах вооружений.

Надо помнить, что это символический проект. И даже если нам сейчас говорят, что в мире ужас-ужас, стоит помнить, что мир сегодня не стоит на пороге катастрофы, как это было во времена Карибского кризиса. И складывать ласты и ползти в сторону кладбища ни в коем случае нельзя. Надо жить и работать над процветанием нашей планеты, — добавил Будуев.

Ранее гендиректор журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Александра Белл связала перевод стрелок часов Судного дня с агрессивным поведением некоторых стран, ослаблением контроля над ядерными вооружениями, конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, а также с опасениями по поводу искусственного интеллекта. Кроме того, она указала на сохраняющуюся напряженность в Азии, в том числе на Корейском полуострове, и о непростой ситуации в Западном полушарии.