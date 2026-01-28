Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 02:46

Кубанский аэропорт временно прекратил полеты

Росавиация: аэропорт Краснодара прекратил прием и отправку самолетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены временные ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь, советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты гражданской авиации ради обеспечения безопасности пассажиров.

О возвращении аэропорта к обычному графику будет сообщено особо. Сейчас согласно действующему извещению летного состава (NOTAM), аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 МСК.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Саратов (Гагарин). Как уточнили в Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

До этого авиарейс из Владивостока в Москву был задержан более чем на 13 часов. Это произошло по техническим причинам. В общей сложности отправки рейса ожидали 230 пассажиров. При этом компания-перевозчик уже предоставила гражданам все необходимые услуги.

