Семья Шатунова оценила общий ущерб по делу экс-продюсера певца

Уголовное дело в отношении продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина может обернуться рекордными материальными претензиями. По оценке семьи покойного солиста Юрия Шатунова, сумма ущерба по делу способна вырасти до 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в окружении родственников певца.

По нашей скромной оценке, ущерб по уголовному делу Андрея Разина из-за появления в нем второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который непосредственно связан с Юрой Шатуновым, может увеличиться в два раза и составить около 1 млрд рублей, — сказал собеседник агентства.

Изначально основанием для возбуждения уголовного дела в 2021 году послужило мошенничество в отношении поэта Сергея Кузнецова, автора песен коллектива. Разина обвиняют в присвоении лицензионных отчислений с помощью поддельного договора с Кузнецовым, датированного 1992 годом. Ущерб по этому эпизоду следствие оценивает примерно в 500 млн рублей.

Однако позже в деле появился второй эпизод, связанный уже с фальсификацией договора о правах с Шатуновым. Именно из-за него, как полагает семья певца, общий размер ущерба может удвоиться.

Представители семьи пояснили, что следствие пока не признало вдову и детей Шатунова потерпевшими по новому эпизоду, но они намерены добиваться этого статуса. Сам Разин заочно арестован и объявлен в международный розыск, так как, по данным правоохранительных органов, скрывается на территории США. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, что грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Разин подал апелляцию на решение суда, оставившее в реестре Российского авторского общества (РАО) композицию «Розовый вечер». Функционер заявлял о нарушении его авторских прав со стороны РАО.