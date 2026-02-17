Зимняя Олимпиада — 2026
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям

Мосгорсуд перенес рассмотрение жалоб на арест Разина из-за неявки адвоката

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляционных жалоб на заочный арест бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда. Причиной стала неявка одного из адвокатов подсудимого.

Суд постановил судебное разбирательство отложить на 19 февраля, — огласил решение судья.

Уголовное дело против продюсера было возбуждено в 2021 году. Следствие считает, что Разин присвоил средства, которые должны были поступать поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионных отчислений за исполнение песен. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу. Согласно экспертизе, сумма ущерба пока оценивается в 500 млн рублей, но она может измениться.

Позднее был выявлен второй эпизод — мошенничество с использованием поддельного договора от имени певца Юрия Шатунова. Разин объявлен в международный розыск, его местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что Разин подал иск о защите чести и достоинства к крупному информационному агентству и своему бывшему водителю Руслану Филатову более чем на 3 млн рублей. Причиной стала статья, опубликованная 1 декабря прошлого года, в которой приводятся показания шофера по уголовному делу о мошенничестве.

