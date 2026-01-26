Минтранс усилил контроль за российским воздушным транспортом Минтранс усилил контроль за воздушным транспортом из-за сбоя в системе Leonardo

Минтранс и Росавиация усилили контроль за воздушным транспортом из-за сбоя в системе Leonardo, сообщила пресс-служба министерства. Специалисты двух ведомств работают над тем, чтобы минимизировать влияние неполадок на расписание полетов. В Минтрансе отметили, что в некоторых случаях сотрудники аэропортов вручную регистрируют россиян на рейсы.

Минтранс России и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» временно ограничил регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов. Причиной стал глобальный сбой в системе бронирования Leonardo. Перевозчик также допустил корректировки в расписании рейсов путем переноса времени вылета и отмены некоторых рейсов.

До этого крупный сбой в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») заблокировал продажу билетов «Аэрофлота» и «Ижавиа» на сайтах, в контакт-центрах и у агентов. Кроме того, были затруднены переоформление и возврат, а также покупка дополнительных услуг.