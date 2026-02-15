Конькобежка из Нидерландов стала рекордсменкой на олимпийской 500-метровке Нидерландская конькобежка Кок выиграла 500-метровку на ОИ и стала рекордсменкой

Нидерландская конькобежка Фемке Кок завоевала золото на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии. В результате она установила новый олимпийский рекорд — 36,49 секунды.

Для 25-летней спортсменки это первая золотая медаль в карьере. До этого на Олимпиаде она уже взяла серебро на 1000-метровке.

Серебро также досталось представительнице Нидерландов Ютте Лердам, уступившей победительнице 0,66 секунды. Третье место заняла японка Михо Такаги (+0,78). Игры в Италии завершатся 22 февраля.

Ранее сообщалось, что чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не вышла на первую тренировку олимпийского турнира в Италии. По данным источников, спортсменка прибыла в Милан только утром 15 февраля из-за длительного ночного перелета. Остальные участницы первой стартовой группы отработали занятие в полном составе. На льду были замечены все соперницы Петросян, включая белорусскую фигуристку Викторию Сафонову.

До этого стало известно о необычной проблеме на Олимпиаде в Италии. В Олимпийской деревне Кортина-д'Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы. Организаторы объяснили это высоким спросом и пообещали пополнить запасы до понедельника.