17 февраля 2026 в 14:42

Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн

Ютта Лердам Ютта Лердам Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press
Голландская конькобежка Ютта Леердам могла заработать более $1 млн (77 млн рублей) за демонстрацию топа Nike на Олимпиаде — 2026, сообщает Daily Mail. Спортсменка уже завоевала две медали на Играх, которые завершатся 22 февраля.

Основательница рекламной кампании Branthlete Фредерик де Лат отметила, что Леердам могла получить такие деньги по контракту с Nike. После победы на дистанции 1000 метров Ютта расстегнула гоночный костюм, продемонстрировав спортивный бюстгальтер бренда. Фотография практически сразу попала на страницы газет и сайтов по всему миру. Также ее увидели почти 300 млн подписчиков бренда в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

27-летняя Леердам стала победительницей на дистанции 1000 метров с олимпийским рекордом — 1 минута 12,31 сек. В забеге на 500 метров голландка заняла второе место — 37,15 сек. Леердам состоит в отношениях с американским блогером, актером и боксером Джейком Полом.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала Леердам самой красивой спортсменкой Олимпиады-2026 в Милане. Она подчеркнула, что девушка умеет себя правильно вести и производит впечатление.

