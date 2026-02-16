Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 00:27

Сборной Норвегии придется выступать на Олимпиаде в усеченном составе

Сборную Норвегии лишили члена команды за нарушение правил Олимпиады

Фото: Социальные сети
Международная федерация лыжного спорта (FIS) применила санкции к сборной Норвегии за нарушение регламента тестирования инвентаря на Олимпийских играх в Италии, пишет VG. В результате инцидента норвежская команда лишилась одного специалиста по подготовке лыж на время проведения командного спринта.

Один из сервисменов сборной Норвегии 15 февраля вышел на трассу после ее официального закрытия, чтобы проверить лыжи перед эстафетной гонкой. Нарушение было зафиксировано за несколько дней до командного спринта свободным стилем, который состоится 18 февраля. В Федерации лыжных гонок Норвегии оперативно признали свою ошибку и принесли извинения организаторам.

Смазчик лыж неправильно определил время закрытия трассы. <…> Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент, — заявил изданию менеджер норвежской сборной Пер Элиас Кальфосс.

Ранее стало известно, что чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не вышла на первую тренировку олимпийского турнира в Италии. Спортсменка прибыла в Милан только утром 15 февраля из-за длительного ночного перелета. Остальные участницы первой стартовой группы отработали занятие в полном составе.

Норвегия
лыжи
Олимпиада
нарушения
