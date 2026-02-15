Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 22:21

Страны G7 обсудили главные угрозы на Ближнем Востоке и в Азии

Страны G7 обеспокоила ситуация с ХАМАС и дружба России с Северной Кореей

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» на полях Мюнхенской конференции по безопасности провели совещание, посвященное эскалации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Госдепартамента США. Главным итогом встречи стало подтверждение позиции объединения по урегулированию конфликтов в регионе.

Дипломаты уделили особое внимание комплексу проблем в Израиле, секторе Газа, Ливане, Сирии и Иране. Помимо военных аспектов, обсуждались политические и гуманитарные последствия кризиса. Участники встречи отдельно затронули тему ядерной программы Тегерана, призвав к деэскалации.

Главы внешнеполитических ведомств G7 подчеркнули приверженность полному соблюдению режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, — говорится в итоговом коммюнике.

Кроме того, в документе указано, что министры обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, денуклеаризации Корейского полуострова и растущее военное сотрудничество между Россией и КНДР.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявлял, что попытка Запада надавить на Россию санкциями привела к потере роли валют стран G7. По его словам, речь идет о существенном росте доли национальных валют в расчетах. В частности, в 2025 году 85% транзакций России были совершены без валют стран «Большой семерки».

Большая семерка
Россия
Иран
КНДР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конькобежка из Нидерландов стала рекордсменкой на олимпийской 500-метровке
Российская фигуристка не вышла на первую тренировку на Олимпиаде
В Швейцарии решили не довольствоваться ролью «швейцара» в вопросе Украины
«Хорошая актриса»: кинокритик провел аналогии между Бузовой и Гурченко
Страны G7 обсудили главные угрозы на Ближнем Востоке и в Азии
«Нефтяной шантаж»: премьер Словакии обвинил Украину в давлении на Венгрию
Спутниковые снимки зафиксировали рост ядерного потенциала Китая
Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак ВСУ
Очевидцы сообщили о серии «басовитых» взрывов в Тульской области
«Нет доказательств»: посол РФ отреагировал на инцидент с судном Fitburg
ПВО перехватила почти 50 вражеских дронов за два часа
Слуцкий назвал Зеленского «лающей моськой» после выпадов в сторону Орбана
Стала известна судьба одного из пациентов с оспой обезьян
Фицо раскрыл главный страх сторонников конфликта на Украине
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
«Скажу Долиной спасибо»: Майданов о цензуре, Хаматовой и помощи бойцам СВО
Крыша склада обрушилась из-за пожара на северо-востоке Москвы
«Пустили погреться, а он...»: в ГД оценили поведение Зеленского в Мюнхене
Экспорт пива из ЕС в Россию рухнул до минимума за 14 лет
Эксперт по кибербезопасности раскрыл главный секрет защиты от обмана
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.