Страны G7 обсудили главные угрозы на Ближнем Востоке и в Азии Страны G7 обеспокоила ситуация с ХАМАС и дружба России с Северной Кореей

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» на полях Мюнхенской конференции по безопасности провели совещание, посвященное эскалации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Госдепартамента США. Главным итогом встречи стало подтверждение позиции объединения по урегулированию конфликтов в регионе.

Дипломаты уделили особое внимание комплексу проблем в Израиле, секторе Газа, Ливане, Сирии и Иране. Помимо военных аспектов, обсуждались политические и гуманитарные последствия кризиса. Участники встречи отдельно затронули тему ядерной программы Тегерана, призвав к деэскалации.

Главы внешнеполитических ведомств G7 подчеркнули приверженность полному соблюдению режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, — говорится в итоговом коммюнике.

Кроме того, в документе указано, что министры обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, денуклеаризации Корейского полуострова и растущее военное сотрудничество между Россией и КНДР.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявлял, что попытка Запада надавить на Россию санкциями привела к потере роли валют стран G7. По его словам, речь идет о существенном росте доли национальных валют в расчетах. В частности, в 2025 году 85% транзакций России были совершены без валют стран «Большой семерки».