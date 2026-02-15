Израильские ультраортодоксы напали на женщин — солдат ЦАХАЛ JP: в Израиле ортодоксальные евреи напали на девушек-военных в Бней-Браке

Группа ультраортодоксальных евреев (харедим) напала на двух девушек-военнослужащих в религиозном центре Бней-Брак к востоку от Тель-Авива, пишет The Jerusalem Post. Они находились в городе при исполнении служебных обязанностей.

Прибывшие на место стражи порядка помогли военным выбраться, после чего агрессия толпы переключилась на полицейских. Протестующие начали забрасывать силовиков мусорными баками и предметами. В ходе погрома злоумышленники перевернули автомобиль и подожгли мотоцикл, принадлежащий правоохранителям.

Для стабилизации обстановки полиция применила спецсредства. В результате столкновений 23 участника беспорядков были задержаны. Командование Армии обороны Израиля во главе с начальником Генштаба Эялем Замиром потребовало привлечь виновных к строгой ответственности.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху решительно осудил действия участников беспорядков, выразив при этом мнение, что «речь идет об экстремистском меньшинстве, которое не представляет ультраортодоксальное общество в целом».

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме автобус врезался в толпу демонстрантов, протестовавших против призыва в армию. В результате инцидента погиб 18-летний юноша, несколько человек получили ранения. Водитель объяснил полицейским, что пытался уехать с места акции, так как протестующие хотели забраться в его автобус.