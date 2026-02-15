Случаи в Москве и Петербурге: угрожает ли оспа обезьян РФ, смертельна ли

Случаи в Москве и Петербурге: угрожает ли оспа обезьян РФ, смертельна ли

Один из пациентов, которому диагностировали оспу обезьян, выписался из Домодедовской больницы в Подмосковье. Что известно о других зараженных, угрожает ли болезнь России?

Где выявили случаи оспы обезьян

В пресс-службе Домодедовской больницы сообщили, что сейчас проходят лечение еще два человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

«В инфекционном отделении Домодедовской больницы остаются два пациента с клиническими проявлениями и подтвержденным диагнозом „оспа обезьян“. Результаты мониторируются службой Роспотребнадзора. Состояние пациентов удовлетворительное. <…> Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля, выписан с выздоровлением», — рассказали в медучреждении.

В Санкт-Петербурге также зафиксировано два случая заболевания оспой обезьян. Оба пациента госпитализированы в городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Медики продолжают наблюдение за петербургскими пациентами и проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Текущая ситуация в Северной столице находится под контролем профильных ведомств.

При этом известно, что двое заразившихся оспой обезьян петербуржцев накануне вернулись из Таиланда, сообщили в Роспотребнадзоре Северной столицы. Граждане приехали на родину после туристической поездки.

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Королевство Таиланд. Заболевшие незамедлительно госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует», — сказано в публикации.

Специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий, а также установили круг контактных лиц. Распространение инфекции предотвращено, отметили в ведомстве.

Есть ли угроза распространения оспы обезьян в России

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что угроза распространения оспы обезьян на территории РФ отсутствует. Для выявления инфекции принимаются необходимые меры, подчеркнули там.

«В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. <…> Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет», — сказали в ведомстве.

Однако оспа обезьян может приводить к летальному исходу, рассказал академик РАН, руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Вадим Покровский. Он отметил, что в группе риска находятся люди с ВИЧ-инфекцией.

«Оспа обезьян может быть крайне опасна, вплоть до летальных исходов, для людей с иммунодефицитом. В первую очередь это больные ВИЧ-инфекцией со сниженным иммунитетом. У остальных болезнь протекает в основном в нетяжелой форме с кожными проявлениями, зачастую наступает самоизлечение», — рассказал Покровский.

Эпидемиолог подчеркнул, что от болезни существует вакцина. По его словам, прививка от обычной оспы также может быть эффективна против заболевания.

