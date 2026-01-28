Временные меры введены на Крымском мосту

На Крымском мосту введены временные ограничения для всех видов транспорта, сообщили представители оперативных служб, отвечающих за безопасность на данном объекте в Telegram-канале. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту, призывают сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — уточняется в сообщении.

Причины введения подобных мер в данный момент не озвучивается. Это является стандартной практикой при проведении плановых проверок, регламентных работ или оперативных мероприятий по обеспечению безопасности. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно через те же официальные информационные каналы.

В публикации также содержится обращение к гражданам, которые в момент перекрытия оказались на самом мосту или в зонах предварительного досмотра. Их просят не предпринимать самостоятельных действий, оставаться на местах и четко следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Крымский мост, являясь ключевой транспортной артерией, связывающей Крымский полуостров с материковой частью России, находится под усиленным контролем. На данный момент автомобилистам, планирующим поездку через Керченский пролив, рекомендуется учитывать данную информацию и следить за дальнейшими объявлениями.

В начале января на мосту наблюдалась аналогичная ситуация. Тогда более 700 автомобилей стояли в очереди для проезда. При этом утром 8 января никаких заторов и очередей у моста зафиксировано не было.