28 января 2026 в 02:58

Временные меры введены на Крымском мосту

Движение всех видов транспорта по Крымскому мосту временно остановлено

На Крымском мосту введены временные ограничения для всех видов транспорта, сообщили представители оперативных служб, отвечающих за безопасность на данном объекте в Telegram-канале. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту, призывают сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — уточняется в сообщении.

Причины введения подобных мер в данный момент не озвучивается. Это является стандартной практикой при проведении плановых проверок, регламентных работ или оперативных мероприятий по обеспечению безопасности. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно через те же официальные информационные каналы.

В публикации также содержится обращение к гражданам, которые в момент перекрытия оказались на самом мосту или в зонах предварительного досмотра. Их просят не предпринимать самостоятельных действий, оставаться на местах и четко следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Крымский мост, являясь ключевой транспортной артерией, связывающей Крымский полуостров с материковой частью России, находится под усиленным контролем. На данный момент автомобилистам, планирующим поездку через Керченский пролив, рекомендуется учитывать данную информацию и следить за дальнейшими объявлениями.

В начале января на мосту наблюдалась аналогичная ситуация. Тогда более 700 автомобилей стояли в очереди для проезда. При этом утром 8 января никаких заторов и очередей у моста зафиксировано не было.

