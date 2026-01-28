При пожаре в частном доме в Якутии погибли пять человек

Трагический пожар в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии унес жизни пяти человек, сообщила пресс-служба регионального отделения МЧС. Еще двое людей пострадали. Предварительной причиной случившегося, по данным ведомства, стало короткое замыкание электропроводки.

Сообщение о возгорании на улице Ломоносова поступило спасателям в ночное время. К моменту прибытия первого пожарного расчета второй этаж здания был полностью охвачен огнем. Личный состав в срочном порядке приступил к тушению и спасению людей.

Дом поврежден огнем по всей площади — 91 квадратный метр. К сожалению, на месте пожара были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются, — говорится в публикации.

На месте происшествия работали десять пожарных и две единицы спецтехники. Сейчас дознаватели продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

