Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 09:16

В домах жителей одного города России массово погас свет

Новосибирский Академгородок остался без электричества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Академгородке Новосибирска произошло массовое отключение электроэнергии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на местных жителей. По словам очевидцев, на подстанции у Технопарка были замечены искры, после чего произошла авария.

Аварийные бригады энергетиков приступили к работе и планируют устранить последствия инцидента в ближайшие несколько часов. В настоящее время ведется восстановление подачи электричества.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за продолжительных отключений электричества в жилых домах двух челябинских деревень в период аномальных холодов. Без энергоснабжения остались населенные пункты Ключи и Малиновка, что создало опасность для жизни и здоровья их жителей.

Кроме того, директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко сообщил в социальных сетях, что отключения электроэнергии на Украине теперь могут длиться более 16 часов в сутки. По его словам, это связано с действующим в стране режимом чрезвычайной ситуации.

Также украинские журналисты заявили, что в стране ожидается активная фаза каскадных эффектов в энергосистеме. Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук предупредил, что этот процесс может оказаться хуже управляемого блэкаута.

Новосибирск
электричество
энергия
аварии
