Самолеты пропали над российским регионом

В аэропорту Краснодара введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Уточняется, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Саратов (Гагарин). Как уточнили в Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

До этого авиарейс из Владивостока в Москву был задержан более чем на 13 часов. Это произошло по техническим причинам. В общей сложности отправки рейса ожидали 230 пассажиров. При этом компания-перевозчик уже предоставила гражданам все необходимые услуги.

Также стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на работу в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.