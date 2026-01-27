Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 01:44

Самолеты пропали над российским регионом

Росавиация: аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Краснодара введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Уточняется, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указало ведомство.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Саратов (Гагарин). Как уточнили в Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

До этого авиарейс из Владивостока в Москву был задержан более чем на 13 часов. Это произошло по техническим причинам. В общей сложности отправки рейса ожидали 230 пассажиров. При этом компания-перевозчик уже предоставила гражданам все необходимые услуги.

Также стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на работу в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.

Росавиация
самолеты
аэропорты
Краснодар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белые стреляют в белых: беспорядки в США вышли на новый уровень, что дальше
Имущество депутата Госдумы и бывшего парламентария арестовали в Сочи
Самолеты пропали над российским регионом
Депутаты Рады заговорили об изменении позиции по Донбассу
Над Киевом заметили разведывательный беспилотник
В ФРГ заявили, что больше не передадут Украине Patriot
В Финляндии высказались об отказе Европы от российского газа
Губернатор Белгородской области сообщил о смерти своей бывшей помощницы
Узкий каток, раздевалки на колесах: хоккейная арена для ОИ еще не готова
Баня, парикмахерская и балет: какие услуги оказывали в блокадном городе
Появились новые подробности о поиске пропавших детей в Брянске
Двое детей, дом в Монако, фобии: история любви Бьорндалена и Домрачевой
«Нужен „горшочник“: Фрейндлих назвала отличие молодости от старости
В Новоуральске отец насмерть забил своего двухмесячного сына
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Мясников призвал никогда не сдавать один анализ без показаний врача
Зоосад блокадного Ленинграда: спасение животных, история бегемота Красавицы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 января 2026 года
Приметы 27 января — Нинин день: забота о кормилице и белые туманы
Поклонницы, внебрачная дочь, Госдума, Рублев: как живет Марат Сафин
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.