27 января 2026 в 02:32

Свидетель назвал кураторов строительства фортификаций в Курской области

Свидетель Савосин: Дедов и Денисов курировали фортификацию в Курской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Контроль за строительством фортификаций в Курской области курировали экс-замгубернатора региона Алексей Дедов и экс-министр строительства Роман Денисов, сообщил бывший замдиректора фонда капитального строительства Максим Савосин. Он также подтвердил, что управление капитального строительства контролировало возведение укреплений в приграничье, передает РИА Новости.

Дедов, да, Дедов… И Министерство строительства Курской области, например, Денисов. <…> Один из последних контрактов был подписан мной… Контролировали? Да, — сказал Савосин.

Ранее следственное управление СК РФ по Республике Коми сообщило, что начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сыктывкара задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере группой лиц. По соответствующей статье возбуждено уголовное дело. Параллельно правоохранители завели дела против трех представителей бизнеса, обвиняемых в передаче денежных средств.

До этого Тверской суд Москвы принял решение отложить судебное заседание по делу блогера Александры Митрошиной о легализации денежных средств на 5 февраля, сообщил корреспондент NEWS.ru. Суд планировал допросить свидетелей, однако они не явились и будут извещены повторно.

