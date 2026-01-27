Свидетель назвал кураторов строительства фортификаций в Курской области Свидетель Савосин: Дедов и Денисов курировали фортификацию в Курской области

Контроль за строительством фортификаций в Курской области курировали экс-замгубернатора региона Алексей Дедов и экс-министр строительства Роман Денисов, сообщил бывший замдиректора фонда капитального строительства Максим Савосин. Он также подтвердил, что управление капитального строительства контролировало возведение укреплений в приграничье, передает РИА Новости.

Дедов, да, Дедов… И Министерство строительства Курской области, например, Денисов. <…> Один из последних контрактов был подписан мной… Контролировали? Да, — сказал Савосин.

