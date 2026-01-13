Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 13:21

Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей

Допрос свидетелей по делу Митрошиной в суде отложен на 5 февраля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тверской суд Москвы принял решение отложить судебное заседание по делу блогера Александры Митрошиной о легализации денежных средств на 5 февраля, передает корреспондент NEWS.ru. Суд планировал допросить свидетелей, однако они не явились и будут извещены повторно.

Отложить судебное заседание на 5 февраля 2026 года, — постановил судья.

По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Позже, как считает СК, блогер попыталась «обелить» часть этих денег — для вида провести их как законные, купив на них недвижимость в столице.

Ранее Митрошина в ходе судебного заседания в начале декабря частично признала вину по делу о легализации средств. По ее словам, она не могла предположить, что ее действия по продаже собственных квартир будут квалифицированы как отмывание денег.

Прежде сообщалось, что Митрошиной продлили домашний арест. Защита просила суд выбрать для нее запрет определенных действий. Адвокат блогера заявил, что она идет на контакт со следствием: признала вину, закрыла налоговую задолженность и дала показания на других участников схемы.

Россия
Александра Митрошина
суды
свидетели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы
Упал, очнулся, гипс: как уберечь себя от переломов в гололед
БПЛА атаковали Крым, Волгоградскую и Курскую области
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.