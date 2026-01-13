Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей Допрос свидетелей по делу Митрошиной в суде отложен на 5 февраля

Тверской суд Москвы принял решение отложить судебное заседание по делу блогера Александры Митрошиной о легализации денежных средств на 5 февраля, передает корреспондент NEWS.ru. Суд планировал допросить свидетелей, однако они не явились и будут извещены повторно.

Отложить судебное заседание на 5 февраля 2026 года, — постановил судья.

По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Позже, как считает СК, блогер попыталась «обелить» часть этих денег — для вида провести их как законные, купив на них недвижимость в столице.

Ранее Митрошина в ходе судебного заседания в начале декабря частично признала вину по делу о легализации средств. По ее словам, она не могла предположить, что ее действия по продаже собственных квартир будут квалифицированы как отмывание денег.

Прежде сообщалось, что Митрошиной продлили домашний арест. Защита просила суд выбрать для нее запрет определенных действий. Адвокат блогера заявил, что она идет на контакт со следствием: признала вину, закрыла налоговую задолженность и дала показания на других участников схемы.