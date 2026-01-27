Узкий каток, раздевалки на колесах: хоккейная арена для ОИ еще не готова

Зимние Олимпийские игры в Италии стартуют 6 февраля. За две недели до церемонии открытия соревнований еще не достроена хоккейная арена «Санта-Джулия». При этом впервые за 12 лет на Олимпиаде сыграют лучшие игроки НХЛ. Какие проблемы возникли при строительстве стадиона, какова его стоимость, успеет ли Италия достроить объект до начала соревнований — в материале NEWS.ru.

Какие проблемы возникли при строительстве хоккейной арены в Италии

В начале января президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что стадион «Санта-Джулия» могут не успеть достроить к началу Олимпиады-2026. По его словам, ледовая площадка, тренировочные территории и раздевалки будут полностью готовы к началу мужского хоккейного турнира (11 февраля). Тардиф заявил, что IIHF не контролирует возведение стадиона, за это полностью отвечает Международный олимпийский комитет (МОК).

В декабре 2025 года помощник тренера сборной Канады Питер Дебур сообщил, что размеры льда на арене «Санта-Джулия» не будут соответствовать стандартам НХЛ. В хоккее есть финский стандарт ширины площадки — 28 метров, в НХЛ — 26, а в Италии — всего 25.

«Похоже, что ширина катка меньше стандартной площадки НХЛ примерно на 80–110 см. Я не понимаю, как это могло случиться», — сказал Дебур.

Изначально НХЛ планировала отозвать своих игроков с Олимпиады, но позднее передумала и потребовала ускорить работы по строительству стадиона. По данным ESPN, раздевалки для хоккеистов на территории арены будут оборудованы в передвижных трейлерах. Это станет еще одним неудобством для звезд НХЛ.

На площадку хоккеисты выйдут по временно выстеленным матам. Кроме того, нет ясности в расписании тренировок — оно будет меняться в зависимости от состояния льда на арене. Игроков уже об этом предупредили. В начале января стало известно, что вместимость стадиона будет меньше запланированной и составит около 11,8 тыс. зрителей вместо первоначальных 16 тыс. По последним данным, строительство завершится за три дня до старта женского турнира (5 февраля). Все запланированные тестовые соревнования на арене были отменены.

«Плана Б не существует, поэтому мы должны обеспечить проведение соревнований на идеальном уровне», — заявил представитель оргкомитета Олимпиады-2026 Андреа Франчизи.

Внутренний вид арены «Санта-Джулия» в первый день открытия Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сколько стоит хоккейная арена в Италии

Еще до того, как МОК подтвердил право Италии принимать Олимпийские игры — 2026, мэр Милана Джузеппе Сала заявлял, что хоккейная арена вместимостью 16 тыс. зрителей будет построена в 2023 году. План также подразумевал масштабную реконструкцию всего района. По словам градоначальника, строительство ведется на частные деньги, а стоимость проекта составит €70 млн. Работы должны были завершиться в декабре 2023 года, но из-за логистических проблем и роста цен на сырье сроки сдвинулись.

Сначала стоимость возведения арены, застройщиком и будущим оператором которой является компания CTS Eventim, возросла до €180 млн, а готовность отодвинулась к началу 2025 года. Однако в феврале 2025-го объект был готов только на 40%, а расходы выросли до €300 млн. По признанию городской администрации, потребуются дополнительные инвестиции в размере €60 млн для ускорения строительства. Общая стоимость арены «Санта-Джулия» составила €360 млн.

Почему Италия не успевает достроить хоккейную арену к Олимпиаде

Энергетический кризис в Европе сильно повлиял на сроки подготовки Италии к зимней Олимпиаде — 2026, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, именно по этой причине страна до сих пор не может достроить хоккейную арену. Журова напомнила, что такая же ситуация была 20 лет назад в Турине во время зимней Олимпиады — 2006.

«С Италией это происходит второй раз. В Турине тоже многие объекты достраивались, доделывались за две недели до начала Олимпиады. Они не могли предсказать, что страна окажется в энергетическом кризисе. Восемь лет назад они точно не учитывали этот нюанс при формировании бюджета. Итальянцы, как и все европейцы, считают каждую копейку. По ним серьезно бьют новые экономические реалии», — сказала Журова.

Строители возле хоккейной арены «Санта-Джулия», Милан Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

Она считает, что если бы сейчас Италии предложили провести Олимпиаду, страна отказалась бы от этой идеи. Журова предположила, что государству пришлось регулировать бюджет на строительство объектов.

«Нельзя отказаться от проведения Олимпиады. Если бы их спросили сейчас, а не восемь лет назад, думаю, Италия вряд ли бы согласилась проводить Игры. Они стараются выкрутиться, где-то сократить бюджет, и получаются форс-мажорные достройки объектов», — добавила Журова.

В Италии устаревшая спортивная и логистическая инфраструктура, поэтому страна должна была заранее подготовиться к проведению зимней Олимпиады — 2026, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Олимпийские игры — колоссальный скачок вперед на несколько десятилетий для всего региона. Неважно, какие проблемы, может быть, экономический или социальный кризис, но нужно выполнять обязательства. Стадионы не достроены, инфраструктура в не самом лучшем виде. Конечно, здесь вопросы к МОК. Какие гарантии давало итальянское правительство, что будут в срок построены те или иные объекты? Я помню, как на Олимпийских играх в Сочи работала вся страна, чтобы реализовать национальный проект. Когда за две недели до старта Игр у тебя до сих пор не построен спортивный объект, я считаю, это позорище», — сказал Свищев.

Депутат Госдумы уверен, что Италия проведет Олимпиаду, несмотря на проблемы с хоккейной ареной.

«Хотелось бы, чтобы это был праздник спорта, а не затыкание и латание дыр. Обещают построить до старта Олимпиады. Где-то подмажут, привяжут к тросикам, подклеят изолентой — и так сойдет. Так не работает. Я думаю, что у этого объекта будут проблемы. Там есть еще несколько недостроенных. Россия готовилась к Олимпиаде в Сочи с 2007 года. Объекты были сданы в 2012-м, чтобы их можно было обкатать на международных соревнованиях, а спортсмены могли адаптироваться к аренам», — добавил Свищев.

Коннор Макдэвид («Эдмонтон») Фото: Jason Franson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто сыграет на олимпийском хоккейном турнире в Италии

В последний раз игроки НХЛ приезжали на Олимпиаду-2014. На турнире сыграют 12 сборных: они разбиты на три группы по четыре команды. В квартете A выступят Канада, Швейцария, Чехия и Франция. В группе B сыграют Финляндия, Швеция, Словакия и Италия. В заключительном квартете C выступят США, Германия, Дания и Латвия. Российские хоккеисты не сыграют на Олимпиаде-2026 в связи с рекомендациями МОК.

На Олимпиаду приедут лучшие игроки НХЛ: канадцы Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Сидни Кросби («Питтсбург»), американцы Джек Айкел («Вегас»), Остон Мэттьюс (Торонто») и Дилан Ларкин («Детройт»), шведы Виктор Хедман («Тампа»), Габриэль Ландеског («Колорадо») и Мика Зибанежад («Нью-Йорк Рейнджерс»), финны Себастьян Ахо («Каролина»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Микко Рантанен («Даллас») и многие другие. Также на турнире сыграют несколько игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В состав Словакии попали защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат, форвард «Спартака» Адам Ружичка и нападающий череповецкой «Северстали» Адам Лишка. За Францию сыграет игрок «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

Женский хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдет с 5 по 19 февраля, а мужской — с 11 по 22 февраля. Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в итальянских областях Венето и Ломбардия — в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также в прилегающих к ним провинциях и долинах.

