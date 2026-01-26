Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 11:56

«Позорище»: в Госдуме осудили Италию за неготовность к Олимпиаде-2026

Депутат Свищев: МОК должен задать вопросы Италии о готовности страны к Олимпиаде

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Италии устаревшая спортивная и логистическая инфраструктура, поэтому страна должна была заранее подготовиться к проведению зимней Олимпиады-2026, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так он отреагировал на новость о неготовности хоккейной арены к соревнованиям. По его мнению, это «позорище».

Олимпийские игры — колоссальный скачок вперед на несколько десятилетий для всего региона. Неважно, какие проблемы, может быть, экономический или социальный кризис, но нужно выполнять обязательства. Стадионы не достроены, инфраструктура не в самом лучшем виде. Конечно, здесь вопросы к МОК. Какие гарантии давало итальянское правительство, что будут в срок построены те или иные объекты? Я помню, как на Олимпийских играх в Сочи работала вся страна, чтобы реализовать национальный проект. Когда за две недели до старта Олимпиады у тебя до сих пор не построен спортивный объект, я считаю, это позорище, — сказал Свищев.

Он уверен, что Италия проведет Олимпиаду, несмотря на проблемы с хоккейной ареной. По мнению Свищева, этот объект будет проблемным на протяжении соревнований.

Хотелось бы, чтобы это был праздник спорта, а не затыкание и латание дыр. Обещают построить до старта Олимпиады. Где-то подмажут, привяжут к тросикам, подклеят изолентой — и так сойдет. Так не работает. Я думаю, что у этого объекта будут проблемы. Там есть еще несколько недостроенных, — заявил Свищев.

В начале января президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что стадион «Санта-Джулия» могут не успеть достроить к началу Олимпиады. Арена будет на метр короче, чем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Раздевалки для игроков на территории стадиона оборудоют в передвижных трейлерах. По последним данным, строительство завершится буквально за три дня до старта женского турнира (5 февраля). Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что полностью доверяют итальянским властям в вопросах безопасности для россиян на предстоящих Играх. Организация пояснила, что местные власти заверили в своей готовности обеспечить самые строгие меры защиты.

Олимпиада
хоккей
арена
стадионы
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный водитель превратил выходной в кошмар для троих пешеходов
Почему не работает WhatsApp 26 января: где сбои в России, когда заблокируют
Раскрыт хитрый план Украины и ее сторонников по переговорному процессу
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании
Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.