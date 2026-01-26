«Позорище»: в Госдуме осудили Италию за неготовность к Олимпиаде-2026

В Италии устаревшая спортивная и логистическая инфраструктура, поэтому страна должна была заранее подготовиться к проведению зимней Олимпиады-2026, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так он отреагировал на новость о неготовности хоккейной арены к соревнованиям. По его мнению, это «позорище».

Олимпийские игры — колоссальный скачок вперед на несколько десятилетий для всего региона. Неважно, какие проблемы, может быть, экономический или социальный кризис, но нужно выполнять обязательства. Стадионы не достроены, инфраструктура не в самом лучшем виде. Конечно, здесь вопросы к МОК. Какие гарантии давало итальянское правительство, что будут в срок построены те или иные объекты? Я помню, как на Олимпийских играх в Сочи работала вся страна, чтобы реализовать национальный проект. Когда за две недели до старта Олимпиады у тебя до сих пор не построен спортивный объект, я считаю, это позорище, — сказал Свищев.

Он уверен, что Италия проведет Олимпиаду, несмотря на проблемы с хоккейной ареной. По мнению Свищева, этот объект будет проблемным на протяжении соревнований.

Хотелось бы, чтобы это был праздник спорта, а не затыкание и латание дыр. Обещают построить до старта Олимпиады. Где-то подмажут, привяжут к тросикам, подклеят изолентой — и так сойдет. Так не работает. Я думаю, что у этого объекта будут проблемы. Там есть еще несколько недостроенных, — заявил Свищев.

В начале января президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что стадион «Санта-Джулия» могут не успеть достроить к началу Олимпиады. Арена будет на метр короче, чем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Раздевалки для игроков на территории стадиона оборудоют в передвижных трейлерах. По последним данным, строительство завершится буквально за три дня до старта женского турнира (5 февраля). Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что полностью доверяют итальянским властям в вопросах безопасности для россиян на предстоящих Играх. Организация пояснила, что местные власти заверили в своей готовности обеспечить самые строгие меры защиты.