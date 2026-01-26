Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:46

В Госдуме раскрыли, почему Италия провалила подготовку к Олимпиаде

Журова: Италия во второй раз не успевает вовремя достроить объекты к Олимпиаде

Фото: Cfoto/Global Look Press
Энергетический кризис в Европе сильно повлиял на сроки подготовки Италии к зимней Олимпиаде-2026, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, именно по этой причине страна до сих пор не может достроить хоккейную арену. Журова напомнила, что такая же ситуация была 20 лет назад в Турине во время зимней Олимпиады-2006

С Италией это происходит второй раз. В Турине тоже многие объекты достраивались, доделывались за две недели до начала Олимпиады. Они не могли предсказать, что страна окажется в энергетическом кризисе. Восемь лет назад они точно не учитывали этот нюанс при формировании бюджета. Итальянцы, как и все европейцы, считают каждую копейку. По ним серьезно бьют новые экономические реалии, — сказала Журова.

Она считает, что если бы сейчас Италии предложили провести Олимпиаду, страна отказалась бы от этой идеи. Журова предположила, что Италии пришлось регулировать бюджет на строительство объектов.

Нельзя отказаться от проведения Олимпиады. Если бы их спросили сейчас, а не восемь лет назад, думаю, Италия вряд ли бы согласилась проводить Олимпиаду. Они стараются выкрутиться, где-то сократить бюджет и получаются форс-мажорные достройки объектов, — добавила Журова.

Стадион «Санта-Джулия» могут не успеть достроить к началу Олимпиады. Хоккейная арена будет на метр короче, чем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Раздевалки для игроков на территории стадиона оборудуют в передвижных трейлерах. По последним данным, строительство завершится буквально за три дня до старта женского турнира (5 февраля). Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал это «позорищем». Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

