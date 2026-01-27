Депутаты Рады заговорили об изменении позиции по Донбассу «Страна»: депутаты Рады указали на готовность к компромиссам по Донбассу

Депутаты Верховной рады все чаще в личных беседах высказываются о готовности к компромиссам по вопросу полного вывода ВСУ из Донбасса, сообщило издание «Страна». Журналисты отметили, что они при этом скрывают свои мысли на этот счет, потому что опасаются уголовного преследования.

Плюс к тому усиливается раздрай между Европой и США, последствия которого с точки зрения способности Украины продолжать конфликт вообще трудно предсказать. Идут переговоры в Абу-Даби с россиянами. И хоть власти и заявляют, что никто ничего отдавать не собирается, но ходят слухи, что позиция уже не такая жесткая, как ранее, — отметил источник издания.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев подтвердил, что переговоры в Абу-Даби проходили непросто. По его словам, больше всего разногласий возникло при обсуждении территориальных уступок.

До этого газета The New York Times сообщила, что Украина и США обсуждали размещение миротворческого контингента из нейтральных стран в части территории ДНР или создание демилитаризованной зоны. От кого исходило предложение и как его оценивает Киев, издание не уточняет.