26 января 2026 в 18:23

В Донбассе ограбили церковь

НТВ: неизвестные украли колокола из Святогорской лавры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Неизвестные разграбили скит Святогорской лавры в селе Богородичное, которое находится под контролем ВСУ, сообщает НТВ. Добычей преступников стали восемь из 10 колоколов и церковная утварь.

Преступники подъехали к монастырю на грузовом автомобиле, взломали запор на воротах и вскрыли двери здания. Им не удалось вывезти с колокольни лишь два наиболее тяжелых колокола массой 1,3 тонны и 600 кг. Они украли некоторое количество предметов религиозного назначения, остальные вещи были повреждены или хаотично раскиданы.

Ранее боец ВСУ ограбил церковь в Полтавской области, взяв с собой гранату и наркотики. По информации правоохранителей, военный украл пожертвования местных жителей.

До этого наемники из «Грузинского национального легиона» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ограбили церковь в Харьковской области. Инцидент произошел в Купянске, где во время отступления они вынесли драгоценности из храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Украина
Донбасс
ВСУ
Россия
