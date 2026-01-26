В Донбассе ограбили церковь

Неизвестные разграбили скит Святогорской лавры в селе Богородичное, которое находится под контролем ВСУ, сообщает НТВ. Добычей преступников стали восемь из 10 колоколов и церковная утварь.

Преступники подъехали к монастырю на грузовом автомобиле, взломали запор на воротах и вскрыли двери здания. Им не удалось вывезти с колокольни лишь два наиболее тяжелых колокола массой 1,3 тонны и 600 кг. Они украли некоторое количество предметов религиозного назначения, остальные вещи были повреждены или хаотично раскиданы.

Ранее боец ВСУ ограбил церковь в Полтавской области, взяв с собой гранату и наркотики. По информации правоохранителей, военный украл пожертвования местных жителей.

До этого наемники из «Грузинского национального легиона» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ограбили церковь в Харьковской области. Инцидент произошел в Купянске, где во время отступления они вынесли драгоценности из храма Покрова Пресвятой Богородицы.