26 января 2026 в 19:30

Прибалтика рискует остаться без газа из-за низких запасов

«Газпром» заявил о сокращении запасов газа в хранилище Прибалтики ниже 33%

Запасы газа в единственном прибалтийском подземном хранилище опустились ниже отметки в 33%, заявила пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные организации Gas Infrastructure Europe и латвийского оператора Conexus Baltic Grid. В 2025 году аналогичный показатель был зафиксирован намного позже. Тогда он был достигнут только 21 апреля, уже после окончания отопительного периода.

В «Газпроме» заявили, что столь низкие запасы в хранилище способны создать серьезные угрозы для стабильного газоснабжения потребителей в странах Прибалтики и Финляндии. Эта ситуация осложняется текущими холодными погодными условиями.

Инчукалнское ПХГ находится на территории Латвии и представляет собой крупнейший, а по факту единственный подобный объект в регионе. Хранилище необходимо для балансировки сезонного потребления и поддержания бесперебойных поставок в зимнее время.

Ранее депутат Алексей Чепа назвал маловероятным полный отказ Евросоюза от поставок российского газа. Он связал это с позицией Венгрии и Словакии, которые намерены оспаривать потенциальный запрет через судебные инстанции. По словам парламентария, введение эмбарго на импорт российского СПГ способно вызвать значительные трудности для европейских стран.

