26 января 2026 в 18:23

«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ

Депутат Чепа допустил, что страны ЕС не станут отказываться от российского газа

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Страны Евросоюза не станут полностью отказываться от поставок российского газа, учитывая желание Венгрии и Словакии оспорить запрет в суде, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, эмбарго на импорт СПГ может спровоцировать серьезные проблемы для Европы.

На сегодняшний день ЕС нужно подумать не о том, как насолить России, а о своих гражданах. Мы будем надеяться на здравомыслие, потому что любая катастрофа в Европе нам не нужна. Она аукнется всем. Мы работаем с какими-то странами, заключаем договоры не против кого-то. Никогда Россия этого не делала, в отличие от многих членов ЕС или англичан. Мы всегда выступали за равноправное сотрудничество, а Европа — нет. И Давос хорошо продемонстрировал результат такой политики: и критику [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), и риск раскола НАТО, и многое другое, — поделился Чепа.

Он отметил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе было несколько выступлений, которые особенно выделяются политической грамотностью и смелостью. По словам депутата, некоторые европейские лидеры подчеркнули важность соблюдения международных прав и договоренностей, а не временных правил, установленных в угоду отдельным странам. Однако, как подчеркнул парламентарий, когда об этом говорила Россия, ее никто не слушал.

В Европе не реагировали на замечания по поводу гарантий безопасности для России. Сегодня многие говорят, что все поменялось, и, оказавшись в серьезнейшей энергетической зависимости от США, они видят, как Штаты вытирают о них ноги. В таких условиях договоренности с Вашингтоном ничего не стоят. Вчера [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) говорил, что готов заплатить какие-то сумасшедшие деньги Гренландии, а сегодня — что ничего платить не будет. Как можно в таких условиях нормально существовать? Европа в очень тяжелом положении, — заключил Чепа.

Ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что республика совместно с Венгрией намерена подать иск в Европейский суд с требованием отменить запрет на импорт российского газа, который должен вступить в силу в 2027 году. По мнению стран, регламент REPower EU несправедлив и нарушает их энергетические интересы, а также базовые договоры ЕС.

