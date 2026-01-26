Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В отделах овощей и фруктов крупных магазинов появились маленькие плоды в жесткой кожуре приятного розовато-терракотового цвета. Несмотря на достаточно высокую стоимость, экзотический фрукт активно покупают. Сегодня расскажем, что такое личи, как правильно выбирать спелые плоды и что с ними можно приготовить.

Что такое личи и почему фрукт называют китайской сливой

Европейцы впервые узнали об этом экзотическом фрукте в XVII веке, когда испанский путешественник и исследователь Китая епископ Хуан Гонсалес де Мендоса написал в своих заметках о китайской сливе — сладком фрукте, полезном для здоровья и приятном на вкус. В самой Поднебесной же этот плод известен как личи: на юге страны его культивировали с XI века, а в пищу стали употреблять еще с II века до нашей эры. На сегодняшний день Китай остается ведущим экспортером личи на мировой рынок, следом за ним в топ поставщиков экзотических плодов входят некоторые страны Юго-Восточной Азии, Индия и Южная Африка.

Прекрасный и опасный

Чтобы выбрать в магазине спелые вкусные плоды, необходимо прежде всего отдавать предпочтение фруктам с гладкой кожурой яркого цвета, без изъянов и вмятин. Плоды личи бывают не только смешанных оттенков: в зависимости от сорта, можно найти китайские сливы с полностью желтой, красной или оранжевой кожурой. На ощупь спелый экзотический плод не очень твердый, но и не должен продавливаться пальцем. Ну и, конечно, спелый вкусный личи благоухает как цветущая роза.

Важно также знать, что кожура личи несъедобна, а семена фрукта крайне ядовиты. Поэтому употреблять в пищу можно только мякоть плода.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польза и вред китайской сливы

Плоды личи едят свежими, а также используют для приготовления различных десертов. Китайцы из личи делают особое фруктовое вино.

Мякоть китайских слив богата пектином, который необходим для правильного пищеварения, витамином С, который отвечает за здоровье сосудов, калием и магнием, необходимыми для стабильной работы сердечно-сосудистой и нервной систем организма. Кроме того, действие всех этих веществ усиливается высоким содержанием никотиновой кислоты, которая играет важную роль в поддержании здоровья.

Поклонники китайской народной медицины также отмечают, что при включении в умеренных количествах в рацион личи можно повысить уровень гемоглобина, понизить «плохой» холестерин, улучшить работу почек и печени, снизить риск появления диабета и атеросклероза, инсультов и инфарктов.

Что приготовить из личи

Из личи можно приготовить вкусный холодный десерт. Для этого понадобятся пломбир, свежая клубника и экзотический фрукт. Плоды личи следует очистить от кожуры и семян, смешать в блендере с пломбиром, выложить в креманки и украсить дольками свежей клубники.

Из сладкого фрукта можно сделать и необычный соус для мясных и рыбных блюд. Для этого мякоть китайской сливы пюрируют в блендере с сахаром, затем доводят до кипения, соединяют с растворенным в воде крахмалом, кипятят еще пару минут и затем охлаждают.

Подать личи к столу можно и в свежем виде. Мякоть плодов отлично сочетается с зеленым чаем, мороженым, кокосом и кофе.

