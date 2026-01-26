Зеленский забил тревогу из-за ситуации с отоплением в домах Киева Зеленский: в Киеве более 1,2 тыс. домов остаются без отопления

В Киеве свыше 1,2 тыс. жилых многоэтажных домов остаются без отопления, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам профильного совещания. Он выразил недовольство темпами восстановительных работ и потребовал от местных властей действовать быстрее.

Чрезвычайно сложные обстоятельства: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления. Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными — нужно действовать быстрее, — написал он.

Накануне, 25 января, мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что жильцы более чем 1,6 тыс. многоэтажных домов в Киеве остаются без отопления. Он отметил, что властям удалось вернуть тепло в часть домов после повреждения объектов критической инфраструктуры.

До этого бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал, что киевские чиновники заранее арендуют дома для защиты от холода. По его словам, частный сектор под Киевом полностью забронирован на зиму сотрудниками органов власти.